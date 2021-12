Così la Cina ha fatto sparire Peng Shuai in 20 minuti dopo la denuncia dello stupro (Di giovedì 9 dicembre 2021) La Cina ha fatto scomparire Peng Shuai in venti minuti. dopo che la star del tennis ha accusato l’ex vicepremier Zhang Gaoli di violenza sessuale con un post su Weibo, la censura di Pechino ha utilizzato un playbook per cancellare le tracce della discussione che si è scatenata sui social network. Una strategia che il governo ha utilizzato anche per le proteste del 2019 a Hong Kong e all’inizio della pandemia di Coronavirus. Stavolta, secondo l’analisi del New York Times e di ProPublica, Pechino ha utilizzato i controlli su Internet per cancellare tutti i riferimenti all’accusa e per limitare gli spazi digitali in cui le persone potevano discuterne. Insieme, ha scatenato una rete di falsi account su Twitter per rispondere alle critiche che arrivavano dall’estero. La censura di ... Leggi su open.online (Di giovedì 9 dicembre 2021) Lahascomparirein ventiche la star del tennis ha accusato l’ex vicepremier Zhang Gaoli di violenza sessuale con un post su Weibo, la censura di Pechino ha utilizzato un playbook per cancellare le tracce della discussione che si è scatenata sui social network. Una strategia che il governo ha utilizzato anche per le proteste del 2019 a Hong Kong e all’inizio della pandemia di Coronavirus. Stavolta, secondo l’analisi del New York Times e di ProPublica, Pechino ha utilizzato i controlli su Internet per cancellare tutti i riferimenti all’accusa e per limitare gli spazi digitali in cui le persone potevano discuterne. Insieme, ha scatenato una rete di falsi account su Twitter per rispondere alle critiche che arrivavano dall’estero. La censura di ...

