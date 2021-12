"Cosa va regalando in giro Belen". Guardate questa roba: clamoroso sfregio ad Antonino Spinalbese? | Foto (Di giovedì 9 dicembre 2021) Una coincidenza oppure una scelta consapevole? Belen Rodriguez ha deciso di inviare alcuni capi della sua nuova linea d'abbigliamento - Hinnominate - alla stilista Elisabetta Franchi. Quest'ultima, allora, ha ripreso e pubblicato sui social il momento dello spacchettamento. La Franchi si è soffermata soprattutto sul pacco che conteneva i vestiti. Ed è qui che è comparso un dettaglio spiazzante. All'interno delle scatole, infatti, è stampata una frase, o meglio una famosa benedizione irlandese attribuita a San Patrizio. Cosa c'è di strano? C'è che l'ex di Belen, Stefano De Martino, si fece tatuare proprio quella frase, in spagnolo, sulla coscia destra. Un atto di amore nei confronti dell'argentina, risalente a molti anni fa. La benedizione recita: "Possa la strada alzarsi per venirti incontro, possa il vento essere sempre ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Una coincidenza oppure una scelta consapevole?Rodriguez ha deciso di inviare alcuni capi della sua nuova linea d'abbigliamento - Hinnominate - alla stilista Elisabetta Franchi. Quest'ultima, allora, ha ripreso e pubblicato sui social il momento dello spacchettamento. La Franchi si è soffermata soprattutto sul pacco che conteneva i vestiti. Ed è qui che è comparso un dettaglio spiazzante. All'interno delle scatole, infatti, è stampata una frase, o meglio una famosa benedizione irlandese attribuita a San Patrizio.c'è di strano? C'è che l'ex di, Stefano De Martino, si fece tatuare proprio quella frase, in spagnolo, sulla coscia destra. Un atto di amore nei confronti dell'argentina, risalente a molti anni fa. La benedizione recita: "Possa la strada alzarsi per venirti incontro, possa il vento essere sempre ...

