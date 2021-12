“Cosa mi ha detto prima di entrare al GF Vip…”. Alex Belli, il retroscena inedito sulla moglie Delia Duran (Di giovedì 9 dicembre 2021) Alex Belli e Soleil Sorge ancora grandi protagonisti del GF Vip 6. Dall’amicizia, alla chimica artistica, passando per i baci cinematografici fino ad arrivare alla confessione dell’attore di Centovetrine: “Nessuno dei due pensava che potesse nascere una Cosa così forte. Quando ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male. Vorrei anche fuggire da te, ma non ci riesco” “Mentre guardavo i tuoi occhi ho avuto una scossa. Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te. E io amo questa tua sfaccettatura, – aveva concluso – come amo tutte le altre che hai, compreso la str***a”. Dopo il nuovo riavvicinamento tra i due, Delia Duran ha deciso di prendersi una pausa dai social e di lasciare anche la casa di Milano. GF Vip 6, la rivelazione di ... Leggi su caffeinamagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021)e Soleil Sorge ancora grandi protagonisti del GF Vip 6. Dall’amicizia, alla chimica artistica, passando per i baci cinematografici fino ad arrivare alla confessione dell’attore di Centovetrine: “Nessuno dei due pensava che potesse nascere unacosì forte. Quando ti allontani mi manca la terra da sotto i piedi e sto male. Vorrei anche fuggire da te, ma non ci riesco” “Mentre guardavo i tuoi occhi ho avuto una scossa. Ti assicuro che se io mi sono innamorato di te è perché ho visto questa dolcezza dentro di te. E io amo questa tua sfaccettatura, – aveva concluso – come amo tutte le altre che hai, compreso la str***a”. Dopo il nuovo riavvicinamento tra i due,ha deciso di prendersi una pausa dai social e di lasciare anche la casa di Milano. GF Vip 6, la rivelazione di ...

Advertising

NicolaPorro : ?? Ultim'ora ?? '#ObbligoVaccinale in #Ue...'. Avete sentito cosa ha detto Ursula von der Leyen? ?? - NicolaPorro : In finanza esiste un detto: se ti siedi ad un tavolo senza sapere chi è il pollo da spennare, il pollo sei tu. Cosa… - Lagarde : Come ho detto la scorsa settimana da @fabfazio a @chetempochefa, ci sono molte cose che possiamo e dobbiamo fare pe… - guardoamiciii2 : AVETE ROTTO IL CAZZO IO NON HO MAI DETTO NIENTE SU GIULIA E VOI MI ROMPETE IL CAZZO CON IL MIO NOME, MA SIETE NORMA… - GabriGiuggiola : RT @GavinoSanna1967: DIALOGO COL PIDDINO SCIENTISTA - Bisogna fidarsi degli esperti, se dicono una cosa è perché è così. - Ma qui capita sp… -