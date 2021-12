Cosa è successo a Samantha in And Just Like That? Lo spiega (tristemente) il 1° episodio del revival di Sex and The City (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’assenza di Samantha in And Just Like That è solo uno dei tanti interrogativi che ha circondato l’operazione revival di Sex and The City sin dall’annuncio della sua produzione, ma è certamente l’aspetto più chiacchierato. Kim Cattrall, notoriamente contraria ad una prosecuzione del format oltre i due film (già non all’altezza della serie), non appare nello spin-off di HBO che ha appena debuttato, sebbene il suo personaggio continui idealmente ad esistere nell’universo narrativo di Sex and The City. Ma Cosa è successo a Samantha in And Just Like That e perché non appare più nella storia accanto alle amiche di sempre Carrie, Charlotte e Miranda? La ... Leggi su optimagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’assenza diin Andè solo uno dei tanti interrogativi che ha circondato l’operazionedi Sex and Thesin dall’annuncio della sua produzione, ma è certamente l’aspetto più chiacchierato. Kim Cattrall, notoriamente contraria ad una prosecuzione del format oltre i due film (già non all’altezza della serie), non appare nello spin-off di HBO che ha appena debuttato, sebbene il suo personaggio continui idealmente ad esistere nell’universo narrativo di Sex and The. Main Ande perché non appare più nella storia accanto alle amiche di sempre Carrie, Charlotte e Miranda? La ...

