Cosa c’è da sapere prima di vedere e condividere il video di Palù sui “608 morti dopo il vaccino”

C'è stato un errore marchiano e lapalissiano, ma anche molto grave in termini di comunicazione. A commetterlo è stato il Presidente dell'Agenzia Italiana del Farmaco durante la sua audizione in Commissione Affari Costituzionali andata in scena martedì 7 dicembre al Senato. In quella occasione Giorgio Palù ha fornito un dato errato estrapolato (sbagliando) dagli stessi report redatti dall'Aifa. Si parla, infatti, di 608 morti dopo il vaccino in Italia nel corso di quest'anno. Ma la realtà è ben diversa. A #Zonabianca, @preglias dice che "non è vero" che ci sono stati 608 decessi correlati al vaccino #Covid19 A @franborgonovo che rimarca essere stato confermato da #Palù, ribatte "lei sta dicendo stupidaggini" Qui il Pres. #AIFA pic.twitter.com/gpFZqiQDqV — Valeria S. (@valy s) December ...

