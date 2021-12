Corsa ai vaccini anti-Covid ma le dosi scarseggiano, Costa smentisce: “Nessuna difficoltà su scorte” (Di giovedì 9 dicembre 2021) I cittadini italiani che non hanno ancora ricevuto la terza dose sono 6,1 milioni. Ma rispetto a venti giorni a sono 600mila in meno. L’obbligo del Super Green pass potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale nel convincere molti diffidenti, insieme ai dati dell’andamento epidemiologico che registrano una ripresa dei contagi. Le somministrazioni dall’inizio della campagna L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) I cittadini italiani che non hanno ancora ricevuto la terza dose sono 6,1 milioni. Ma rispetto a venti giorni a sono 600mila in meno. L’obbligo del Super Green pass potrebbe aver giocato un ruolo fondamentale nel convincere molti diffidenti, insieme ai dati dell’andamento epidemiologico che registrano una ripresa dei contagi. Le somministrazioni dall’inizio della campagna L'articolo proviene da Inews.it.

