Coronavirus: oggi in Calabria 3 morti, 138 guariti e 375 nuovi casi positivi: il BOLLETTINO (Di giovedì 9 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News. Leggi su cityroma (Di giovedì 9 dicembre 2021) StrettoWeb. L'articolo proviene da City Roma News.

Advertising

reggiotv : In Calabria, ad oggi, il totale dei tamponi eseguiti sono stati 1480465 (+4.471). Le persone risultate positive al… - lattuga99 : Bollettino di oggi: Casi attuali: 254.553 (+5.339) Deceduti: 134.551 (+79) Guariti: 4.775.676 (+7.098) Totale casi:… - InfoLtnews : Coronavirus, 375 i nuovi positivi oggi in Calabria - meschini_nito : Coronavirus oggi. Terapie intensive oltre la soglia in 6 regioni. Austria, multa di 3.600 euro a chi non si vaccina… - wesud_news : Coronavirus, 375 nuovi casi oggi in Calabria: 44 i positivi nel Crotonese -