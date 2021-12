Coronavirus | Magrini Aifa a tutto campo | Il vaccino potrebbe essere annuale come influenza

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Per ulteriori dosi booster» della vaccinazione anti-Covid «si prenderanno in considerazione tutte le evidenze scientifiche rispetto anche al declino dell’immunità, su cui sono in corso vari studi....

... Nicola- Il fenomeno delle miocarditi è attenzionato da Ema , che ha reso noto i dati per ...virali vettoriali seguiti da vaccini mRNA produce alti livelli di anticorpi contro il...Così il direttore generale Aifa, Nicola, in audizione in commissione Sanità del Senato. Riferendosi quindi alla vaccinazione per la fascia 5 - 11 anni, "vanno resi prioritari i bimbi più ...Dati “rassicuranti” sulla sicurezza ed efficacia del vaccino Pfizer nei bambini di età compresa tra 5 e 11 anni. Parola dell’Agenzia europea del farmaco. Ema evidenzia che “non sono emersi problemi di ...Sicurezza dei vaccini destinati ai bambini, terza dose, variante Omicron e infine l’arrivo a breve di un nuovo composto anti Covid. A fare il punto è l’Agenzia europea del farmaco (Ema). I dati sulla ...