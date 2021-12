Coronavirus Italia oggi: dati contagi Covid del 9 dicembre e la situazione negli ospedali (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nuovo bollettino sull'epidemia da Coronavirus in Italia . Dopo i dati sui contagi Covid di ieri , che hanno sfiorato quota 18mila, mai così tanti da aprile, si attendono nel pomeriggio gli ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nuovo bollettino sull'epidemia dain. Dopo isuidi ieri , che hanno sfiorato quota 18mila, mai così tanti da aprile, si attendono nel pomeriggio gli ...

Advertising

Corriere : «In Gran Bretagna ci potrebbero essere circa un milione di casi Omicron entro un mese» - Corriere : L’ad di Pfizer: «Servirà un vaccino all’anno per un po’». Isolati 130 passeggeri del ... - ptvonline2001 : #COVID19, Andreoni: 'Siamo lontani dalla seconda e terza ondata, ma serve attenzione, forse saranno necessarie misu… - trilubiusgrow : RT @vaticannews_it: #9dicembre #Covid_19, gli effetti della pandemia sui più piccoli. Cento milioni di bambini in più vivono in #povertà, u… - MattiaMorbidoni : RT @SkySport: Kimmich, problemi covid: fermo fino a gennaio #SkySport #Kimmich #Covid -