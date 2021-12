Coronavirus, in arrivo nuove dosi Pfizer per la campagna vaccinale (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’avvicinarsi delle festività natalizie e l’insorgere di una nuova variante del Coronavirus, soprannominata “Omicron“, hanno spinto il Governo a prendere ulteriori provvedimenti. Dopo l’approvazione del Super Green Pass, che prevede diverse restrizioni per chi non ha ancora ricevuto il siero anti-Covid, ora l’esecutivo preme per un’accelerazione della campagna vaccinale. A partire dal 1 dicembre, infatti, sono aperte le prenotazioni per la terza dose e il Commissario Straordinario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha annunciato che per le prossime settimane è previsto l’arrivo di altri 2 milioni di dosi Pfizer. Accelerare le somministrazioni di vaccino per contrastare il Coronavirus L’Italia sta procedendo nella giusta direzione. A confermarlo sono i ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’avvicinarsi delle festività natalizie e l’insorgere di una nuova variante del, soprannominata “Omicron“, hanno spinto il Governo a prendere ulteriori provvedimenti. Dopo l’approvazione del Super Green Pass, che prevede diverse restrizioni per chi non ha ancora ricevuto il siero anti-Covid, ora l’esecutivo preme per un’accelerazione della. A partire dal 1 dicembre, infatti, sono aperte le prenotazioni per la terza dose e il Commissario Straordinario per l’emergenza Francesco Paolo Figliuolo ha annunciato che per le prossime settimane è previsto l’di altri 2 milioni di. Accelerare le somministrazioni di vaccino per contrastare ilL’Italia sta procedendo nella giusta direzione. A confermarlo sono i ...

Advertising

gallina_di : Figliuolo: in arrivo altre 2 milioni dosi Pfizer Omicron, Gb teme 1 milione casi entro mese ?? gira alla larga - fanpage : Ilaria Capua: 'Il nostro punto di arrivo è l'endemizzaziuone del virus' - vvoxonline : #COVID19: ecco il farmaco universale contro i #coronavirus - SocialfarmaWeb : Dalla ricerca scientifica italiana in arrivo il farmaco che blocca il #coronavirus - ilSicilia : 63.800 #vaccini anti-Covid di tipo 'Moderna' in consegna in #Sicilia da parte di #SDA. #7dicembre #covid19… -