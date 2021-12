Coronavirus, il report Agenas: “In 6 Regioni terapie intensive oltre soglia. In area medica occupazione al 10% a livello nazionale” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il tasso di occupazione di posti letto in terapia intensiva è superiore alla soglia da zona gialla in sei Regioni, mentre quello di area medica ha toccato il 10% a livello nazionale con quattro aree oltre il limite. La fotografia scattata da Agenas, l’Agenzia nazionale per i servizi sanitari regionali, traduce in pratica il vistoso aumento di ricoverati dell’ultimo mese, raddoppiati rispetto alla prima settimana di novembre. La situazione più preoccupante per quanto riguarda le terapie intensive – dato nazionale al 9% – si registra nella Provincia di Trento (17%, con un balzo del +4% in un giorno), in Friuli Venezia Giulia (15%) e in Lazio, Liguria, Marche e Veneto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il tasso didi posti letto in terapia intensiva è superiore allada zona gialla in sei, mentre quello diha toccato il 10% acon quattro areeil limite. La fotografia scattata da, l’Agenziaper i servizi sanitari regionali, traduce in pratica il vistoso aumento di ricoverati dell’ultimo mese, raddoppiati rispetto alla prima settimana di novembre. La situazione più preoccupante per quanto riguarda le– datoal 9% – si registra nella Provincia di Trento (17%, con un balzo del +4% in un giorno), in Friuli Venezia Giulia (15%) e in Lazio, Liguria, Marche e Veneto, ...

