Coronavirus, giovedì 9 dicembre: sono 1.376 i nuovi contagi nel Lazio. La mappa delle Asl (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. – “Oggi nel Lazio, su 13.386 tamponi molecolari e 13.815 antigenici per un totale di 27.201 tamponi, si registrano 1.376 nuovi casi positivi, 10 decessi, 777 ricoverati (+17), 114 le terapie intensive (+1) e 673 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, sottolineando che “il valore RT è stabile a 1.06 e l’incidenza in aumento a 190 per 100mila abitanti, ma la velocita’ dell’incremento subisce un lieve calo rispetto alla settimana precedente”. I casi a Roma città sono a quota 716. Asl Roma 1: sono 267 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 2: sono 412 i nuovi casi e 2 i decessi. Asl Roma 3: sono 37 i nuovi casi e 1 decesso. Asl Roma 4: ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. – “Oggi nel, su 13.386 tamponi molecolari e 13.815 antigenici per un totale di 27.201 tamponi, si registrano 1.376casi positivi, 10 decessi, 777 ricoverati (+17), 114 le terapie intensive (+1) e 673 i guariti. Il rapporto tra positivi e tamponi è al 5%”. E’ quanto afferma l’assessore regionale alla Sanità, Alessio D’Amato, sottolineando che “il valore RT è stabile a 1.06 e l’incidenza in aumento a 190 per 100mila abitanti, ma la velocita’ dell’incremento subisce un lieve calo rispetto alla settimana precedente”. I casi a Roma cittàa quota 716. Asl Roma 1:267 icasi e 2 i decessi. Asl Roma 2:412 icasi e 2 i decessi. Asl Roma 3:37 icasi e 1 decesso. Asl Roma 4: ...

