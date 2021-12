Coronavirus Campania | il bollettino Regione di oggi 9 dicembre

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Ildelladi. I numeri e i dati aggiornati su contagi, positivi, morti e guariti. Ildelladi(via social)Ildi: 776 positivi, 18.239 tamponi, 10 morto. LEGGI ANCHE –> Cosa fare in caso di neve e gelo: i tre consigli da seguire Report posti letto su base regionale in. Posti letto di terapia intensiva: 656 disponibili, 25 occupati. Posti letto di degenza: 3.160 disponibili tra posti letto Covid e offerta privata, 348 occupati. Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Antonella Forte su ...

Advertising

susydigennaro : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 776 positivi su 18.239 tamponi nelle ultime 24 ore, 10 morti nelle ultime 48 ore, 1 dec… - rosapetrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 776 positivi su 18.239 tamponi nelle ultime 24 ore, 10 morti nelle ultime 48 ore, 1 dec… - petrazzuolo : RT @napolimagazine: CORONAVIRUS - Regione Campania, 776 positivi su 18.239 tamponi nelle ultime 24 ore, 10 morti nelle ultime 48 ore, 1 dec… - napolimagazine : CORONAVIRUS - Regione Campania, 776 positivi su 18.239 tamponi nelle ultime 24 ore, 10 morti nelle ultime 48 ore, 1… - apetrazzuolo : CORONAVIRUS - Regione Campania, 776 positivi su 18.239 tamponi nelle ultime 24 ore, 10 morti nelle ultime 48 ore, 1… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus Campania

...da controllare con la comparsa della variante Omicron in. Tuttavia, l'inizio della campagna vaccinale per i più piccoli fa ben sperare in un graduale miglioramento dei dati sul, ...Notevoli le differenze regionali, con le intensive in crescita in Abruzzo (dove arrivano al 6%),(al 5%), Lazio, Trento (al 17%) e Piemonte , che è al 7%. Mentre calano in Calabria (al 9%), ...Diminuiscono i nuovi positivi ma cresce la curva dei contagi da Coronavirus in Campania. Numeri alla mano, oggi il virus fa registrare 776 positivi su 18.239 tamponi esaminati, 399 in meno di ieri con ...Il bollettino di oggi, giovedì 9 dicembre: dati aggiornati su contagi, morti e guariti sul territorio della Regione Campania ...