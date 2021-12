Coronavirus: altri tre morti in Maremma. 59 nuovi casi e 28 guariti. C'è un ricovero in più (Di giovedì 9 dicembre 2021) E' quanto si legge sul report quotidiano della Asl. Tra le ore 14 del 8 dicembre e le ore 14 di oggi, 9 dicembre, sono stati processati 578 tamponi (ieri 657). Il tasso di positività (numero di nuovi ... Leggi su ilgiunco (Di giovedì 9 dicembre 2021) E' quanto si legge sul report quotidiano della Asl. Tra le ore 14 del 8 dicembre e le ore 14 di oggi, 9 dicembre, sono stati processati 578 tamponi (ieri 657). Il tasso di positività (numero di...

