Advertising

fc_cheri : Coronavirus. Aggiornamento del 9 dicembre: 181 nuovi casi di positività, 2 decessi - Gazzettadmilano : Coronavirus, aggiornamento 9 dicembre, 20 decessi e 1.486 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - GazzettAvellino : Coronavirus, aggiornamento 9 dicembre 10 decessi e 776 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - GazzettaSalerno : Coronavirus, aggiornamento 9 dicembre 10 decessi e 776 nuovi casi nelle ultime 24 ore. - lagenda70889069 : Aggiornamento Coronavirus, 9 dicembre: in Valsusa, Valsangone e Cintura Ovest Torino #aggiornamento… -

Ultime Notizie dalla rete : Coronavirus aggiornamento

Sono 776 i nuovi contagi daemersi oggi, 9 dicembre, in Campania dove sono stati analizzati 18.239 test. Nel bollettino con i dati Covid diffuso dall'unità di crisi della Regione sono inseriti 11 nuovi decessi, 10 ...Ma al tempo stesso ci si prepara con undei prodotti vaccinali. L'Ema, l'Agenzia ... Antonello Giarratano ·· covid · Giuseppe Remuzzi · OmicronL'ASL di Napoli 1 Centro fornisce un nuovo e a quanto pare definitivo aggiornamento in merito al giallo tamponi Leicester ...Domani 10 dicembre 2022, all'esito del monitoraggio settimana sull'andamento del Covid in Italia, in Calabria potrebbe scattare la zona gialla. 9 dicembre. Ore 11.45 - Gimbe, in Calabria nell'ultima s ...