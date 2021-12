Corona virus: Italia, 254553 attualmente positivi a test (+5339 in un giorno) con 134551 decessi (79) e 4775676 guariti (7098). Totale di 5164780 casi (12527) Dati della protezione civile: effettuati 312828 tamponi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Corona virus: Italia, 254553 attualmente positivi a test (+5339 in un giorno) con 134551 decessi (79) e 4775676 guariti (7098). Totale di 5164780 casi (12527) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 312828 tamponi</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di giovedì 9 dicembre 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articoloin un) con(79) e).di) proviene da Noi Notizie..

Advertising

GiuseppeCarlo14 : RT @zorrobw: Il Barcellona in Europa League e Inter agli ottavi di Champions, madonna santa cosa ha combinato sto corona virus. - statussquatter : @MajdyUdeen @GianpaoL0 Tipo un vaccino fatto a Cuba a gratis (Per il sars 2 covid19 detto corona virus) - lorenzotonion : @Michele_Arnese vaccini usano solo le spike ( la parte esterna a corona appiccicosa che si attacca alla nostra cell… - aureumelio : Il vudù della virologia terrazetzz - mercoledì 8 dicembre 2021, 23:450 137 istituzioni in 25 Paesi non sono riuscit… - CarlaGommy : @DavidCo23212387 @sbruffino Sa,c'è una cosa, chiamata scienza, il cui scopo è studiare aspetti sconosciuti, o poco… -