Conte: “Stipendio da leader M5s? Sono vari mesi che non prendo una lira, sono in aspettativa dall’università e ho rinunciato a fare l’avvocato” (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Se mi pagano per fare il leader del Movimento 5 stelle? “sono da vari mesi che non prendo una lira perché sono in aspettativa dall’Universitùà e ho rinunciato a fare l’avvocato, perché non voglio mischiare affari e politica”. Così ad Atreju il leader Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte. “Le mie dichiarazioni dei redditi sono trasparenti. Quando sono stato chiamato a fare il presidente del Consiglio, ho dovuto chiudere lo studio e tutte le questioni in sospeso e ovviamente ho mandato le fatture ai clienti – ha spiegato – Ho incassato un ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 9 dicembre 2021) “Se mi pagano perildel Movimento 5 stelle? “dache nonunaperchéindall’Universitùà e ho, perché non voglio mischiare affari e politica”. Così ad Atreju ilMovimento 5 stelle, Giuseppe. “Le mie dichiarazioni dei reddititrasparenti. Quandostato chiamato ail presidente del Consiglio, ho dovuto chiudere lo studio e tutte le questioni in sospeso e ovviamente ho mandato le fatture ai clienti – ha spiegato – Ho incassato un ...

