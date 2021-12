Contagi oggi | i dati sul Covid-19 aggiornati al 9 dicembre

(Di giovedì 9 dicembre 2021) La protezione Civile ha divulgato come di consueto il bollettino contenente irelativi al-19. Il punto suidiPubblicato il bollettino giornaliero contenente icirca l’andamento della situazione epidemiologica. Nelle ultime 24 ore idisono stati 12.527 su 312.828 tamponi esaminati. Il bollettino diriporta 79 vittime del virus. I nuovi ricoveri nelle terapie intensive salgono a +20, mentre quelli ordinari a +234. Il numero dei guariti nelle scorse 24 ore riportato dal bollettino si attesta invece intorno a 7.098. Il tasso di positività sale al 4,0% (+0,8%). 100.083.572 le dosi di vaccino somministrate in totale. Da lunedì scorso, 62021, è entrato in vigore il decreto ...

...a fronte di 312.828 tamponi effettuati (mercoledì ierano stati 17.959 con 564.698 test). Il tasso di positività si attesta al 4%, in aumento rispetto al 3,2% del giorno precedente. Solo...... flessione dei. "Ma è l'effetto Covid, attenti a non mollare" Hiv, 40 anni dopo: nel docufilm Positiv le storie (stra)ordinarie di 4 ragazzi con il virus. "Vivere e amaresi può" Quando ...09:46 1639039560. Inaugurato a Lariano il Presepe artistico dell'associazione Arcobaleno (Il Caffè.tv) Questa è la mappa completa dei contagi nei trentatré comuni della provincia di Latina: Il ...A livello nazionali (250 mila tamponi in meno rispetto a mercoledì) accertati 12.527 nuovi positivi e 79 vittime Sono 180 i contagi da Covid in provincia di Varese accertati nelle ultime 24 ore, pur ...