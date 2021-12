Consigli fantacalcio 17ª giornata: chi schierare, formazioni e indisponibili (Di giovedì 9 dicembre 2021) La 17ª giornata di Serie A inizierà venerdì 10 dicembre alle 20.45 con il derby Genoa - Sampdoria e finirà lunedì 13 dicembre in serata con la sfida tra Roma e Spezia . Ricorda di schierare in tempo ... Leggi su corrieredellosport (Di giovedì 9 dicembre 2021) La 17ªdi Serie A inizierà venerdì 10 dicembre alle 20.45 con il derby Genoa - Sampdoria e finirà lunedì 13 dicembre in serata con la sfida tra Roma e Spezia . Ricorda diin tempo ...

fantapiu3 : Tocca a chi ci regala i +3, parliamo degli #attaccanti da schierare e non per la 17ª di #SerieA, se avete dei dubbi… - FantaMasterApp : 'Consigli fantacalcio | TUTTI I CONSIGLIATI per la 17^ giornata' - LucaDiLeonardo_ : RT @TuttoFanta: SIAMO LIVE !! ??Analisi #probabiliformazioni e primi consigli al #fantacalcio - TuttoFanta : SIAMO LIVE !! ??Analisi #probabiliformazioni e primi consigli al #fantacalcio - fantapiu3 : Centrocampo con diverse opzioni tra consigliati, sorprese e sconsigliati, ma non solo! Dai uno sguardo ai nostri… -

Fantacalcio, 17° giornata di Serie A campionato 2021/2022 Il fantacalcio in tempo reale sulla 17° giornata di andata del Campionato di Serie A. Informazioni utili per i fantallenatori: consigli della giornata, pagelle e pronostici MILANO " Archiviata la ...

Consigli Fantacalcio diciassettesima giornata, chi schierare: centrocampisti top e flop Consigli Fantacalcio: come ogni settimana è il momento di analizzare quali giocatori schierare e quali evitare per ottenere il massimo dalla propria rosa.

