Confernece League 2021 2022 | Roma agli ottavi di finale | le possibili avversarie

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Confernece League

Nonostante le zero vittorie contro il Bodo/Glimt, la Roma passa il girone di Conference League come capolista, davanti allo stesso team norvegese. Fermata a sorpresa in Ucraina contro lo Zorya, la ...Si è conclusa la prima parte della sesta giornata della terza coppa europea con i risultati della Conference League che sono stati archiviati in questi minuti. La Roma di Josè Mourinho si prende la ...