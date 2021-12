Conference League, 6a giornata (21.00): ok Basilea, Paok e Feyenoord (Di venerdì 10 dicembre 2021) Conference League, con la 6a giornata si chiude la fase a gironi. Vincono Basilea, Copenaghen, Feyenoord, Vitesse e Paok Salonicco. Pari tra Union Berlino e Slavia Praga. Così i marcatori delle gare serali. I risultati della 6a giornata della Conference League Basilea-Qarabag 3-0, 33? e 74? Arthur (B), 62? Kasami (B) FC Copenaghen-Slovan Bratislava 2-0, 30? Wind (C), 53? Hojlund (C) Feyenoord-M. Haifa 2-1, 38? Dessers (F), 65? Nelson (F), 90’+1? David (MH) Omonia Nicosia-K. Almaty 0-0 Paok Salonicco-Lincoln 2-0, 17? Zivkovic (P), 55? Schwab (P) Tottenham-Rennes Posticipata Union Berlino-Slavia Praga 1-1, 50? Schranz (SP), 64? Kruse (UB) Vitesse-Mura 3-1, 4? ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 10 dicembre 2021), con la 6asi chiude la fase a gironi. Vincono, Copenaghen,, Vitesse eSalonicco. Pari tra Union Berlino e Slavia Praga. Così i marcatori delle gare serali. I risultati della 6adella-Qarabag 3-0, 33? e 74? Arthur (B), 62? Kasami (B) FC Copenaghen-Slovan Bratislava 2-0, 30? Wind (C), 53? Hojlund (C)-M. Haifa 2-1, 38? Dessers (F), 65? Nelson (F), 90’+1? David (MH) Omonia Nicosia-K. Almaty 0-0Salonicco-Lincoln 2-0, 17? Zivkovic (P), 55? Schwab (P) Tottenham-Rennes Posticipata Union Berlino-Slavia Praga 1-1, 50? Schranz (SP), 64? Kruse (UB) Vitesse-Mura 3-1, 4? ...

Ultime Notizie dalla rete : Conference League Roma, Bove: "Emozione l'esordio da titolare. Vissuta nel migliore dei modi" Edoardo Bove, calciatore della Roma, ha parlato al termine del match di Conference League vinto contro il CSKA Sofia Edoardo Bove, calciatore della Roma, ha parlato al termine del match di Conference League vinto contro il CSKA Sofia. Le sue dichiarazioni al canale ...

Conference League 2021 - 2022, le qualificate agli ottavi e ai playoff Terminata la fase a gironi della Conference League 2021 - 2022 ecco l'elenco delle qualificate agli ottavi e agli spareggi La prima fase della Conference League 2021 - 2022 è andata in archivio con la conclusione dei gironi che ha ...

Europa League, i verdetti: Real Sociedad e Stella Rossa avanti, Marsiglia e PSV in Conference Le partite delle 18.45 regalano altri due verdetti: la Real Sociedad chiude al secondo posto il Gruppo B, mentre nel Gruppo D l'Eintracht è primo.

Lazio, si chiude il Gruppo E: ecco le possibili avversarie dei biancocelesti Niente sorpasso all'Olimpico. La Lazio non va oltre lo 0-0 contro il Galatasaray e abbandona ogni velleità di accedere direttamente agli ottavi di Europa League. Porta inviolata per ...

