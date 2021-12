(Di giovedì 9 dicembre 2021) Dalla Germaniala notizia di unad un cabarettistadelDortmund per una motivazione alquanto bizzarra: si è travestito da Marco, il tecnico della squadra tedesca per fare uno scherzo alla squadra. Si tratta di Sebastian Pufpaff, noto cabarettistadel. Come ha spiegato lui stesso, ha sfruttato la sua somiglianza all’allenatore per entrare nello stadio senza biglietto per assistere alla partita con il Bayern Monaco. Pufpaff è riuscito adre fino agli. Cosa che evidentemente il club non ha gradito, tanto da decidere di comminargli un. Lo stesso cabarettista ha pubblicato su Instagram ildi quanto ...

Advertising

napolista : Comico tedesco tifoso del #Borussia si traveste da Rose e arriva negli spogliatoi: Daspo a vita (VIDEO) Si tratta… - ferillo2 : RT @GeMa7799: Comico tedesco Mirco Nontscher, morte improvvisa... - grazianir70 : RT @GeMa7799: Comico tedesco Mirco Nontscher, morte improvvisa... - Ros71Palumbo : RT @GeMa7799: Comico tedesco Mirco Nontscher, morte improvvisa... - GeMa7799 : Comico tedesco Mirco Nontscher, morte improvvisa... -

Ultime Notizie dalla rete : Comico tedesco

Donna Glamour

La battuta dele conduttore televisivo Jimmy Fallon riflette bene il bilancio del tanto ... Fresco di giuramento, il neo cancelliereOlaf Scholz ha minacciato possibili 'conseguenze' per ...... oggi 76enne, in gioventù ha avuto una storia d'amore con ilTeo Teocoli ed ha sposato il ... in più Wilma Goich incide una versione del brano in spagnolo e in. È solo il primo di una ...Conosciamo da vicino Valerio Airò: biografia, vita privata e curiosità e tutto quello che c'è da sapere sul comico e attore.Between two Dawns, del regista, turco Selman Nacar ha vinto il premio come miglior film alla 39esima edizione del Torino Film Festival con giuria presieduta dall'ungherese Ildiko Enyedi e composta da ...