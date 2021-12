Come si sceglie per la prima volta il conto corrente? (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nell’economia di oggi, i conti correnti sono tanto indispensabili che un italiano su due ne possiede uno, affidandosi ad esso per le sue transazioni e l’accreditamento di stipendio o pensione. Non si tratta certo di una moda: il conto corrente è ormai uno strumento essenziale nella gestione dei propri risparmi e non solo. Infatti, tra i servizi e i vantaggi offerti a un correntista, ve ne sono alcuni che non possono essere ottenuti con altre soluzioni (Come ad esempio i conti di deposito). Cosa si può fare con un conto corrente L’utilità di un conto corrente sta tutta nei servizi che possono essere attivati alla sua apertura, e che soltanto questa soluzione può garantire. Tra le funzioni di un conto, se ne possono elencare alcune elementari, ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Nell’economia di oggi, i conti correnti sono tanto indispensabili che un italiano su due ne possiede uno, affidandosi ad esso per le sue transazioni e l’accreditamento di stipendio o pensione. Non si tratta certo di una moda: ilè ormai uno strumento essenziale nella gestione dei propri risparmi e non solo. Infatti, tra i servizi e i vantaggi offerti a un correntista, ve ne sono alcuni che non possono essere ottenuti con altre soluzioni (ad esempio i conti di deposito). Cosa si può fare con unL’utilità di unsta tutta nei servizi che possono essere attivati alla sua apertura, e che soltanto questa soluzione può garantire. Tra le funzioni di un, se ne possono elencare alcune elementari, ...

Advertising

daniele19921 : RT @senzchicca: In coda per il tampone persone di tutte le età assolutamente normali che vogliono soltanto lavorare o fare ciò che dovrebbe… - GoogleCloud_IT : La nuova partership strategica tra #GoogleCloud e @emblebi in questo articolo di @datamanager_it ?? - barbaralai84 : RT @brrivv1: Anche il governo della Danimarca sceglie lo #smartworking come misura di prevenzione contagi #Covid_19 ?? Nonostante l'allarme… - KavhOctavia : RT @brrivv1: Anche il governo della Danimarca sceglie lo #smartworking come misura di prevenzione contagi #Covid_19 ?? Nonostante l'allarme… - Miti_Vigliero : La Spezia, il Pd sceglie il medico di Emergency Nardini come candidato sindaco -

Ultime Notizie dalla rete : Come sceglie Più Libri più Liberi, i dati sui libri confermano il dominio Amazon. Ma è interessante capire chi sono i lettori ...Lo sciopero generale avrà senso solo se i sindacati faranno seria opposizione al governo Come e ... Il 37%, inoltre, sceglie da sé cosa leggere. Infine, sono quasi 9 milioni i lettori di fumetti in ...

Belen spedisce doni col tatuaggio che De Martino fece per lei: dolce gossip ... è come se i due ex coniugi continuassero, nonostante la loro love story sia definitivamente ... Belen sceglie di dare una sfumatura intensa alla sua linea di abbigliamento e scegli una frase tatuata sul ...

L'Udinese sceglie Cioffi come allenatore ad interim: quali sono i nomi del dopo Gotti e le opzioni in campo Il Messaggero Veneto ...Lo sciopero generale avrà senso solo se i sindacati faranno seria opposizione al governoe ... Il 37%, inoltre,da sé cosa leggere. Infine, sono quasi 9 milioni i lettori di fumetti in ...... èse i due ex coniugi continuassero, nonostante la loro love story sia definitivamente ... Belendi dare una sfumatura intensa alla sua linea di abbigliamento e scegli una frase tatuata sul ...