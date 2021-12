Come bloccare le porte girevoli tra magistratura e politica (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ci deve pensare la (brava) ministra Marta Cartabia a portare l’attenzione, e, visti i suoi poteri, anche l’azione, sul caso specifico di Catello Maresca e quelli a venire, le prossime girandole tra magistratura e incarichi politici. Certo è che deve fare un po’ rabbia ai tanti che nel centrodestra hanno avuto un impegno diretto nella definizione di regole sugli uffici giudiziari e i loro occupanti che siano più consone allo stato di diritto e al rispetto dell’equilibrio tra funzioni e poteri statali, perché ora sono costretti a constatare che proprio un loro candidato, eletto nel consiglio comunale di Napoli e, insieme, magistrato in Molise, diventa il nome simbolico della necessità di riformare i rapporti tra magistratura e politica e bloccare le porte girevoli. Il nodo è nella nuova ... Leggi su ilfoglio (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ci deve pensare la (brava) ministra Marta Cartabia a portare l’attenzione, e, visti i suoi poteri, anche l’azione, sul caso specifico di Catello Maresca e quelli a venire, le prossime girandole trae incarichi politici. Certo è che deve fare un po’ rabbia ai tanti che nel centrodestra hanno avuto un impegno diretto nella definizione di regole sugli uffici giudiziari e i loro occupanti che siano più consone allo stato di diritto e al rispetto dell’equilibrio tra funzioni e poteri statali, perché ora sono costretti a constatare che proprio un loro candidato, eletto nel consiglio comunale di Napoli e, insieme, magistrato in Molise, diventa il nome simbolico della necessità di riformare i rapporti trale. Il nodo è nella nuova ...

