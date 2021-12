Colore Pantone 2022 Very Peri: dai capelli viola al trucco, significato e tendenze (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il Colore Pantone 2022 – Very Peri 17-3938 – è una tinta che il mondo della bellezza conosce già. La sPerimenta già da alcuni mesi. Sia come tinta protagonista dei capelli (i capelli viola sono nella classifica dei dieci argomenti più googlati nel 2021 in fatto di chioma) sia come nuance del trucco. E Lady Gaga in questo caso ha davvero battuto tutti e il Pantene Color Institute in particolare, sul tempo. Con la sua magnifica apparizione viola (dalle palpebre sberluccicanti all’abito) alla prima di House of Gucci. Ma perché la bibbia del Colore ha scelto proprio questa tonalità? Cos’avrà mai da comunicarci? Colore Pantone 2022 ... Leggi su amica (Di giovedì 9 dicembre 2021) Il17-3938 – è una tinta che il mondo della bellezza conosce già. La smenta già da alcuni mesi. Sia come tinta protagonista dei(isono nella classifica dei dieci argomenti più googlati nel 2021 in fatto di chioma) sia come nuance del. E Lady Gaga in questo caso ha davvero battuto tutti e il Pantene Color Institute in particolare, sul tempo. Con la sua magnifica apparizione(dalle palpebre sberluccicanti all’abito) alla prima di House of Gucci. Ma perché la bibbia delha scelto proprio questa tonalità? Cos’avrà mai da comunicarci?...

Pantone annuncia il nuovo colore dell'anno 2022: il Very Peri sarà il protagonista

L'importanza di guardare il Very Peri senza pregiudizi ... che è quasi il colore della tanzanite, la pietra più cara del mondo dopo il diamante e quel certo tipo, rarissimo di rubino che va sotto il nome di sangue di piccione. Ecco, anche questo Pantone ...

L'importanza di guardare il Very Peri senza pregiudizi Il colore dell'anno è una scelta vivace, gioiosa e molto sofisticata. In Italia sconterà la sua vicinanza al tanto odiato viola. Converrebbe invece ricordare gli esempi dell'antica Roma e del Giappone ...

Colore Pantone 2022: Very Peri nella moda e nella bellezza Vediamo come riesca a vestire capi di moda, prodotti di bellezza e arredo Very Peri è descritto come una 'tonalità blu pervinca dinamica con un vivificante sottotono rosso viola', che fonde 'la fedelt ...

