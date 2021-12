Col braccio in silicone all'hub vaccinale, l'odontoiatra di Biella: "Era una provocazione: lo rifarei" (Di giovedì 9 dicembre 2021) 'Per il momento non mi sono pentito, lo rifarei'. A parlare è l'odontoiatra di Biella, Guido Russo , che ha provato a farsi vaccinare su un braccio in silicone . A ' Pomeriggio Cinque ' spiega le sue ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di giovedì 9 dicembre 2021) 'Per il momento non mi sono pentito, lo'. A parlare è l'di, Guido Russo , che ha provato a farsi vaccinare su unin. A ' Pomeriggio Cinque ' spiega le sue ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Si è presentato all'hub vaccinale di Biella con un avambraccio in silicone, pensando di ingannare gli operatori san… - fanpage : L'uomo di Biella che ieri sera si è recato al centro vaccinale della città indossando un braccio di silicone per in… - repubblica : Biella, il dentista No Vax col braccio finto si chiude in casa: 'Mi avete rovinato la vita, chiamo i carabinieri' - ainola6868 : RT @lucianocapone: Il dentista col braccio di silicone, quello che va in piazza a convertire i No vax, il medico No vax pentito, il partito… - raffromano11 : RT @lucianocapone: Il dentista col braccio di silicone, quello che va in piazza a convertire i No vax, il medico No vax pentito, il partito… -

Ultime Notizie dalla rete : Col braccio Col braccio in silicone all'hub vaccinale, l'odontoiatra di Biella: "Era una provocazione: lo rifarei" Leggi Anche Biella, l'odontoiatra beccato col braccio in silicone all'hub vaccinale: 'La mia vita è rovinata' Leggi Anche E' un odontoiatra no vax di Biella l'uomo beccato col braccio in silicone all'...

dago scatenato a 'non è l'arena' contro guido russo: 'il signore siliconato è vaccinato? se no me..' 1. NON È L'ARENA VOLA CON IL DIBATTITO TRA DAGO E L'UOMO COL BRACCIO AL SILICONE. QUINTIPLICATI SCANZI - TRAVAGLIO Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it dago a non e' l'arena 9 Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 8 ...

Fiorentina, la trattativa col Lilla per Jonathan Ikoné all'arrivo: l'obiettivo è chiudere subito I viola continueranno a stare con le antenne dritte per Berardi, prima scelta di Italiano, ma intanto portano a casa uno specialista ispirato del 4-3-3 ...

Col braccio in silicone all'hub vaccinale, l'odontoiatra di Biella: "Era una provocazione: lo rifarei" "Per il momento non mi sono pentito, lo rifarei". A parlare è l'odontoiatra di Biella, Guido Russo, che ha provato a farsi vaccinare su un braccio in silicone. A " Pomeriggio Cinque " spiega le sue ra ...

Leggi Anche Biella, l'odontoiatra beccatoin silicone all'hub vaccinale: 'La mia vita è rovinata' Leggi Anche E' un odontoiatra no vax di Biella l'uomo beccatoin silicone all'...1. NON È L'ARENA VOLA CON IL DIBATTITO TRA DAGO E L'UOMOAL SILICONE. QUINTIPLICATI SCANZI - TRAVAGLIO Marco Zonetti per www.vigilanzatv.it dago a non e' l'arena 9 Gli ascolti Tv e i dati Auditel di mercoledì 8 ...I viola continueranno a stare con le antenne dritte per Berardi, prima scelta di Italiano, ma intanto portano a casa uno specialista ispirato del 4-3-3 ..."Per il momento non mi sono pentito, lo rifarei". A parlare è l'odontoiatra di Biella, Guido Russo, che ha provato a farsi vaccinare su un braccio in silicone. A " Pomeriggio Cinque " spiega le sue ra ...