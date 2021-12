Cobra Kai 4: il trailer dei nuovi episodi in arrivo su Netflix (Di giovedì 9 dicembre 2021) Netflix ha condiviso online il trailer di Cobra Kai 4, in arrivo in streaming il 31 dicembre per mostrare la preparazione per l'All Valley Tournament. Cobra Kai 4 arriverà il 31 dicembre su Netflix e il trailerregala moltissime anticipazioni riguardante il nuovo capitolo della storia sequel di Karate Kid. Nel video si vedono infatti Johnny e Daniel dover unire le forze per provare a vincere il torneo All Valley con i loro allievi, ma il dojo Cobra kai potrà contare su un temibile arrivo legato al passato dei due ex rivali. Negli episodi in arrivo a dicembre continuerà la storia di Daniel e Johnny, i personaggi interpretati da Ralph Macchio e William Zabka fin dai tempi dei film di Karate Kid - Per ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 9 dicembre 2021)ha condiviso online ildiKai 4, inin streaming il 31 dicembre per mostrare la preparazione per l'All Valley Tournament.Kai 4 arriverà il 31 dicembre sue ilregala moltissime anticipazioni riguardante il nuovo capitolo della storia sequel di Karate Kid. Nel video si vedono infatti Johnny e Daniel dover unire le forze per provare a vincere il torneo All Valley con i loro allievi, ma il dojokai potrà contare su un temibilelegato al passato dei due ex rivali. Negliina dicembre continuerà la storia di Daniel e Johnny, i personaggi interpretati da Ralph Macchio e William Zabka fin dai tempi dei film di Karate Kid - Per ...

