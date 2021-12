Clamoroso Leonardo da Vinci: in Italia c’è un’altra sua Gioconda. La scoperta incredibile (Di giovedì 9 dicembre 2021) scoperta in Italia un’altra Gioconda? I dettagli A distanza di tantissimi anni il genio indiscusso di Leonardo Da Vinci continua ad incuriosire studiosi e ricercatori. Le sue opere sono spesso… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 9 dicembre 2021)in? I dettagli A distanza di tantissimi anni il genio indiscusso diDacontinua ad incuriosire studiosi e ricercatori. Le sue opere sono spesso… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

p_in_algeri : Wijnaldum in prestito sarebbe un regalo clamoroso, magari con diritto. Dai Leonardo vecchio cuore nerazzurro, che tanto te ne fai zero. - notizie_milan : Clamoroso: Gigio al Psg per un dispetto di Leonardo a Navas -