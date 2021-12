Ciclocross: la Coppa del Mondo torna in Italia con la tappa in Val di Sole. Debutto per Wout Van Aert e Tom Pidcock mentre torna Marianne Vos (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo due settimane di pausa a causa della cancellazione dalle tappa di Anversa, la Coppa del Mondo di Ciclocross torna domenica 12 dicembre con l’appuntamento in Val di Sole. La Coppa del Mondo torna quindi in Italia dopo quasi 5 anni di assenza con l’ultima tappa che fu quella di Fiuggi nella stagione 2017. C’è grande attesa per le gare di domenica in quanto il percorso dovrebbe essere completamente innevato, cosa piuttosto inusuale per la disciplina, tanto che potrebbe trattarsi di una prima volta assoluta per molti dei partecipanti. La gara in terra Italiana sarà inoltre il teatro per il Debutto in questa stagione di ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) Dopo due settimane di pausa a causa della cancellazione dalledi Anversa, ladeldidomenica 12 dicembre con l’appuntamento in Val di. Ladelquindi indopo quasi 5 anni di assenza con l’ultimache fu quella di Fiuggi nella stagione 2017. C’è grande attesa per le gare di domenica in quanto il percorso dovrebbe essere completamente innevato, cosa piuttosto inusuale per la disciplina, tanto che potrebbe trattarsi di una prima volta assoluta per molti dei partecipanti. La gara in terrana sarà inoltre il teatro per ilin questa stagione di ...

