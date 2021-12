Ciclocross Internazionale del Ponte | Eva Lechner firma il poker

Leggi su bergamonews

(Di giovedì 9 dicembre 2021) I vigneti di Faé di Oderzo sono forse tra i luoghi più amati da Eva. I filari veneti hanno infatti regalato alcuni dei successi più belli della portacolori della Fas Airport Services che nel giorno dell’Immacolata si è aggiudicata la diciannovesima edizione deldel. Già a segno per tre volte nella competizione trevigiana, la rappresentante del team di Bottanuco ha concesso ilprecedendo la compagna di squadra Silvia Persico dopo una gara condotta in tandem. Come avvenuto tre giorni prima a San Colombano Cerentoli, la 36enne bolzanina ha imposto un ritmo forsennato sin dalla partenza rimanendo in compagnia soltanto della giovane orobica, costretta per l’ennesima volta a far i conti con la sfortuna. La cattiveria agonistica che la caratterizza non ha favorito ...