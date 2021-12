Ciclismo | assegnate le licenze World Tour e Professional | 18 squadre tra le grandi | assente la Qhubeka

Leggi su oasport

(Di giovedì 9 dicembre 2021) L’Unione Ciclistica Internazionale ha ufficialmente assegnato leper la prossima stagione. La UCI ha comunicato quali saranno leche avranno diritto di correre nele quali formazioni saranno classificate di categoria. Ufficiale quanto trapelava ormai da mesi: la-NextHash non è riuscita a trovare le coperture necessarie per affrontare una nuova annata agonistica e non sarà ai nastri di partenza. Saranno così 18 le compagine presenti nella massima divisione, una in meno rispetto all’ultima stagione. Non ci sono realtà italiane nella “Serie A del”, ce ne sono tre tra le: Bardiani CSF Faizanè, Eolo-Kometa e la Drone Hopper-Androni Giocattoli, che ha ricevuto il via libera. Ben sei novità ...