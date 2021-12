Ciciliano Cts | «Il Green pass a 9 mesi dura troppo e non incentiva alla terza dose»

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Il medico della polizia e della Protezione Civile Fabio, membro del Comitato Tecnico Scientifico, in un’intervista rilasciata oggi a La Stampa spiega che ila 9nondi vaccino. «Diciamo che non rappresenta un incentivo, come lo è, invece, il superper i non vaccinati. Si pensava che chi ha già aderitocampagna fosse ormai inserito in un percorso, ma stiamo vedendo che non per tutti è così. Bisogna chiarire alle persone che la capacità immunologica del vaccino e la validità amministrativa delsono due cose molto diverse. Laè fondamentale, con ...

Fabio, membro dele medico della Protezione civile non usa giri di parole, parlando della terza dose di vaccino: 'Dopo aver completato il primo ciclo vaccinale, non ha senso ritardare il ...Troppi anziani in ritardo sulla terza dose, "così ci mettiamo in difficoltà da soli", avverte Fabio, medico della Protezione Civile e della Polizia di Stato, da quasi due anni componente del Comitato tecnico - scientifico. "Siamo il Paese europeo messo meglio, possiamo passare un Natale ...Il medico della Protezione: farla è fondamentale con qualunque vaccino. Sulle mascherine: "Sono indossate male, sotto il naso, così non servono a niente" ...Diecimila classi su 400mila, il totale in Italia, sono in Dad in questo momento. Lo comunica Antonello Giannelli, presidente dell'Associazione ...