Ci lascia Lina Wertmüller | nemo propheta in patria

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Il pubblico cinéphile le riconosceva, al massimo, un onorevole esordio con I basilischi (1963), un omaggio ai vitelloni del Sud dopo quello di Federico Fellini dedicato ai giovanotti perdigiorno e sognatori riminesi, I vitelloni (1953). Un film, I basilischi, nel quale il destino grigio e surreale di tre giovani ci diceva molto di più sui luoghi comuni, i pregiudizi, il quieto vivere della piccola borghesia del Mezzogiorno che logorroici saggi sociologici. Per anni dimenticato, grazie alle Tv private degli anni Ottanta e poi al digitale, ha trovato una crescente nicchia di estimatori sino a entrare nella categoria, se non dei capolavori, sicuramente in quella dei film “da non perdere”. In effetti, insieme al ricordato film di Fellini e allo spagnolo Calle Mayor (1956), di Juan Antonio Bardem, formano un ideale trittico sulla gioventù di provincia europea, uscita dalla Seconda guerra ...