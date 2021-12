Ci lascia Lina Wertmuller | La regista italiana con un primato assoluto

(Di giovedì 9 dicembre 2021) La grandesi è spenta nella notte a Roma. Con le sue opere ha segnato in maniera unica e indelebile l’immaginario del nostro Paese nell’ultimo secolo, un talento il suo, apprezzato in tutto il mondo. La camera ardente sarà allestita in Campidoglio, e il primo a dare la notizia è stato il sindaco della L'articolo CiLacon unproviene da La Luce di Maria.

riotta : Arcangela Felice Assunta Wertmüller von Elgg Spanol von Braueich detta Lina Wertmuller, grande regista, artista

Soffro, soffrirò con tutti il vuoto incolmabile che lei, ma io piango un fatto mio personale ... Leggi Anche Addio aWertmuller, regina della commedia all'Italiana con una carriera da Oscar ...Giannini - il quale ha affidato le sue parole ad Adnkronos - sipoi andare ad uno sfogo : '... É merito dise per Pasqualino Settebellezze mi hanno dato la stella sulla Walk of Fame: è una ...Ci ha lasciato oggi Lina Wertmüller a 93 anni, una delle più grandi registe italiane, e questa è la nostra dedica ad una autrice senza tempo.La grande regista si è spenta nella notte a Roma. Con le sue opere ha segnato in maniera unica e indelebile l'immaginario del nostro Paese nell'ultimo secolo, un talento il suo apprezzato in tutto il ...