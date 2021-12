Ci | Carelli | ' Io in Fi? Smentisco categoricamente'

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Roma, 9 dic. (Adnkronos) - Quanto scritto su di me dal Fatto Quotidiano di oggi? “di andare in Forza Italia, non c'è stato alcun pressing su di me e nessun contatto, nel modo più assoluto”. Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, il deputato di Coraggio Italia Emilio