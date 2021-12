(Di venerdì 10 dicembre 2021) Il giornalista Umberto, nella consueta analisi post-partita in onda su Canale21, ha rilasciato alcune dichiarazioni interessanti. Di seguito le sue parole: “Mario Rui? È un calciatore nuovo: mette in campo prestazioni di grandissima qualità. FOTO: Getty – Mario RuiSinceramente, nonmai, sta facendo davveroe bisogna sottolinearlo. Allo stesso tempo anche Petagna ha dimostrato grande cuore lottando su ogni pallone. Di Lorenzo? Per lui ho finito le parole, è davvero un giocatore instancabile“

Advertising

gilnar76 : Chiariello lo elogia: “Non l’ho mai visto giocare così bene da quando è al #Napoli” #Forzanapoli #Napolicalcio… -

Ultime Notizie dalla rete : Chiariello elogia

L'ex bomberi rossoneri e dice: Dura la replica del giornalista UmbertoL'ex bomberi rossoneri e dice: Dura la replica del giornalista UmbertoAveva ribaltato l’1-0 iniziale e il rischio di un’imbarcata che subito dopo si è avuto la sensazione che potesse accadere. Però da qui a dire che l’organico dell’Atalanta è superiore a quello del Napo ...All’82’ col Napoli che tenta la seconda rimonta, crolla al suolo in area Elmas e l’arbitro Mariani fischia il fallo contro. Per come il Napoli l’ha affrontata in campo: con la voglia, la determinazion ...