Chiara Ferragni, mini-slip e trasparenze provocanti su Instagram (Di giovedì 9 dicembre 2021) Chiara Ferragni sempre più provocante su Instagram. La influencer infatti ha pubblicato un selfie ad alto tasso erotico: eccola infatti nella cabina armadio di casa con indosso solo un body di pizzo trasparente nero che lascia pochissimo spazio all’immaginazione. Nessun commento della Ferragni a corredo della foto, solo il simbolo di una stella che brilla. Leggi su vitadavips.myblog (Di giovedì 9 dicembre 2021)sempre più provocante su. La influencer infatti ha pubblicato un selfie ad alto tasso erotico: eccola infatti nella cabina armadio di casa con indosso solo un body di pizzo trasparente nero che lascia pochissimo spazio all’immaginazione. Nessun commento dellaa corredo della foto, solo il simbolo di una stella che brilla.

Advertising

vogue_italia : In attesa di The Ferragnez, un recap con tutti i look che hanno lasciato il segno - vogue_italia : .@ChiaraFerragni sceglie @Dior per la premiere di #TheFerragnez a Milano ???? @PrimeVideoIT - httpbenzoash : Comunque caratterialmente devo dire che sono una Chiara Ferragni 2, espansiva, sempre pronta al dialogo, affettuosa… - dylaneatme : non sarò completamente felice fino a quando non avrò un amore come quello di chiara ferragni e fedez #TheFerragnezLaSerie - slythermiones : Non sono pronta a trovarmi la tl invasa da Chiara Ferragni e Fedez per la serie che è uscita non ce la posso fare -