Chi è Morena Firpo, la compagna di Sergio Muniz? (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ecco chi è Morena Firpo, la compagna dell’attore Sergio Muniz Morena Firpo è una insegnante di Yoga, nota per essere la compagna del famoso e stimato attore Serio Muniz. Sulla di lei non si sa molto dal momento che è sempre stata molto riservata, preferisce restare lontana dai riflettori e dal gossip. LEGGI ANCHE -> Chi è Sergio Muniz? Età, Carriera e vita privata dell’attore La Firpo è nata il 6 ottobre 1984 a Genova, oltre ad essere appassionata di Yoga ha una grande passione anche per i viaggi. Nonostante sia molto giovane tantissime sono le esperienze che ha fatto in giro per il mondo da quando ha conseguito la laurea in traduzione e interpretariato lingua russa, inglese, ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ecco chi è, ladell’attoreè una insegnante di Yoga, nota per essere ladel famoso e stimato attore Serio. Sulla di lei non si sa molto dal momento che è sempre stata molto riservata, preferisce restare lontana dai riflettori e dal gossip. LEGGI ANCHE -> Chi è? Età, Carriera e vita privata dell’attore Laè nata il 6 ottobre 1984 a Genova, oltre ad essere appassionata di Yoga ha una grande passione anche per i viaggi. Nonostante sia molto giovane tantissime sono le esperienze che ha fatto in giro per il mondo da quando ha conseguito la laurea in traduzione e interpretariato lingua russa, inglese, ...

Advertising

zazoomblog : Sergio Muniz fidanzato? Ecco chi è Morena Firpo l’attuale compagna - #Sergio #Muniz #fidanzato? #Morena - morena_faenza : RT @VanityFairIt: Pazze per Parigi? E chi non lo è? Tour Eiffel, Chanel, baschi e marinière: ci sono tutti i simboli della città dell'amore… - morena_faenza : #Curnetta:”Chi non vive serenamente…” - Morena_0401 : Scusate ma chi è stato ad accorgersi della scomparsa di sto povero Giovanni? #chilhavisto - Manzo_xy : @tufotufino @GiuliaTulla @BiasiMonica @Donato_pg @Raky12394231 @noordungp @Edda_luciano69 @stefano_b_l @FedeJill… -