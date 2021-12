Chi è Maria Zulima Job, la figlia di Lina Wertmüller: “Nata da una relazione extraconiugale” (Di giovedì 9 dicembre 2021) Maria Zulima Job è la figlia di Lina Wertmüller, la regista romana scomparsa oggi, 9 dicembre, all’età di 93 anni, e dello scenografo Enrico Job. Chi è Maria Zulima Job, la figlia di Lina Wertmüller Nata a Marsiglia il 17 gennaio 1991, la sua nascita scatenò indagini legali. Nello stesso anno della sua nascita, infatti, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di giovedì 9 dicembre 2021)Job è ladi, la regista romana scomparsa oggi, 9 dicembre, all’età di 93 anni, e dello scenografo Enrico Job. Chi èJob, ladia Marsiglia il 17 gennaio 1991, la sua nascita scatenò indagini legali. Nello stesso anno della sua nascita, infatti, L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

Advertising

vaticannews_it : #8dicembre #PapaFrancesco alle 6.15 alla statua mariana per un atto di venerazione privato. Alla Madonna ha chiesto… - AngeloCiocca : Buona #festadellimmacolata amici! ?? alla faccia di chi vorrebbe la vergine #Maria “ #trans “ o chissà che altro! Ri… - __g414__ : RT @ilarialr: amo il Twitter esaurito per questa sfida MARIA PIERSILVIO E COMPANY MA LO VOLETE CAPIRE CHI LO DOMINA QUESTO PROGRAMMA O NO - Leonard48598239 : @Cinzia02061263 @zuccaro_sonia @MariaGloriaDiM2 @E22171315 @Nabigo2 @ilva87161350 @TBGTNT @Maria_Lrs_ @r95731… - GauceCavia : RT @DonLuca65176356: Si guarda a Maria e ci si accorge che chi è buono può diventare migliore; la si prega e ci si accorge che, siccome lei… -