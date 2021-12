Chi è Maria Zulima Job | la figlia adottiva di Lina Wertmuller

Leggi su dilei

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Si è spenta il 9 dicembre la grande regista del cinema italianoWertmüller. La sua vita fu costellata da grandi successi, tanto da essere la prima donna a essere stata candidata all’Oscar come migliore regista per il film Pasqualino Settebellezze. La sua esistenza è stata segnata fortemente dall’amore, prima quello per il marito Enrico Job, uno dei più noti scenografi della scena teatrale degli Anni Sessanta, e dopo quello per la. Chi èJobJob è sempre stata legatissima alla madre, la registaWertmüller. La ragazza è originaria di Marsiglia, in Francia, il 17 gennaio del 1991: fu l’unicadella coppia, ...