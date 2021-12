Chi è Francesca Semenza, la nuova fidanzata di Max Biaggi? (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’ufficialità è arrivata soltanto da poco, ma l’ex campione di motociclismo Max Biaggi è fidanzato con lei da quasi un anno. Stiamo parlando di Francesca Semenza, nuova partner dell’ex pilota di MotoGP, che è comparsa in una foto pubblicata sui social a conferma del loro legame sentimentale. E’ la prima volta che Biaggi si espone dal punto di vista “romantico” dopo la fine della storia con Bianca Atzei, pertanto vale la pena conoscere meglio la sua nuova fiamma. Francesca Semenza è una modella e attrice di Bergamo, che ha cominciato a lavorare nel mondo della moda a 17 anni. Francesca ha compiuto 28 anni da non molto tempo: con il suo partner ci sono 22 anni di differenza, ma questo non sembra creare alcun problema alla ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 9 dicembre 2021) L’ufficialità è arrivata soltanto da poco, ma l’ex campione di motociclismo Maxè fidanzato con lei da quasi un anno. Stiamo parlando dipartner dell’ex pilota di MotoGP, che è comparsa in una foto pubblicata sui social a conferma del loro legame sentimentale. E’ la prima volta chesi espone dal punto di vista “romantico” dopo la fine della storia con Bianca Atzei, pertanto vale la pena conoscere meglio la suafiamma.è una modella e attrice di Bergamo, che ha cominciato a lavorare nel mondo della moda a 17 anni.ha compiuto 28 anni da non molto tempo: con il suo partner ci sono 22 anni di differenza, ma questo non sembra creare alcun problema alla ...

