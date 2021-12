Chi è Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani già padre di un bambino? (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ecco chi è Alessandro Rossi, fidanzato di Francesca Cipriani già papà Alessandro Rossi è conosciuto per essere il compagno attuale di Francesca Cipriani, attualmente reclusa nella casa del GF Vip 6. Nato a Cesenatico nel 1991, Alessandro è un imprenditore edile e lavora alla EDIL Geo di Forlì come costruttore e arredatore di case di personaggi famosi. Ha conosciuto Francesca ad una cena tra amici ed è stato immediatamente colpo di fulmine. C’è stato un corteggiamento romantico da parte di Alessandro che ha conquistato la showgirl portandola a cena. Essendo Francesca una buona forchetta, il ragazzo ha saputo come “prenderla per la gola” con tortellini e piadine e tante ... Leggi su nonsolo.tv (Di giovedì 9 dicembre 2021) Ecco chi èdigià papàè conosciuto per essere il compagno attuale di, attualmente reclusa nella casa del GF Vip 6. Nato a Cesenatico nel 1991,è un imprenditore edile e lavora alla EDIL Geo di Forlì come costruttore e arredatore di case di personaggi famosi. Ha conosciutoad una cena tra amici ed è stato immediatamente colpo di fulmine. C’è stato un corteggiamento romantico da parte diche ha conquistato la showgirl portandola a cena. Essendouna buona forchetta, il ragazzo ha saputo come “prenderla per la gola” con tortellini e piadine e tante ...

