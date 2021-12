Charlene di Monaco? A rischio infezione Dopo la malattia | pure il Covid | la rivelazione del padre

(Di giovedì 9 dicembre 2021)dicontinua ad essere avvolta in una sorta di mistero. L'assenza dal principato per motivi di salute va avanti ormai da mesi e quindi lei e il marito Alberto sono esposti a ogni tipo di gossip, tra voci di rottura e quelle dinon solo fisica da parte della principessa. Ildell'ex nuotatrice ha però deciso di rompere il silenzio e ha rilasciato dichiarazioni importanti sulla figlia. La quale si trova ancora in una clinica fuori dal principato died è stata definita “vulnerabile”: il signor Wittstock si è però detto fiducioso della ripresa di sua viglia, anche se non la vede da tantissimo tempo a causa del. “Abbiamo una nostra età - ha dichiarato riferendosi anche a sua moglie - dobbiamo stare molto attenti. Inoltre non volevo ...

diè ancora in una clinica in riabilitazione: parla il padre dell'ex nuotatrice che non riesce ancora ad uscire da questa situazione. Il mondo è col fiato sospeso per conoscere novità ...La moglie del principe Alberto, infatti, si trova attualmente in cura presso una clinica privata fuori dal territorio didi: il padre è fiducioso sulle sue condizioni di ...Come sta Charlene di Monaco, ecco che parla il padre sulla situazione della principessa che è da mesi in una situazione particolare.La questione della salute di Charlène di Monaco ormai dura da quasi un anno. Michael Kenneth Wittstock, padre della principessa, ha rilasciato un’intervista a YOU, poi intercettata dal sito Histoires ...