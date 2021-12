Champions League, le possibili avversarie dell’Inter agli ottavi: speranza Lille, tanti spauracchi temibili (Di giovedì 9 dicembre 2021) A dieci anni di distanza dall’ultima volta, l’Inter si è qualificata per gli ottavi di finale di Champions League e lunedì 13 dicembre (ore 12.00) sarà una delle 16 protagoniste del sorteggio di Nyon per il primo turno della fase finale a eliminazione diretta della massima competizione calcistica continentale per club. I nerazzurri hanno superato la fase a gironi chiudendo in seconda posizione il gruppo D (alle spalle del Real Madrid), quindi sono già certi di giocare la sfida d’andata degli ottavi davanti al proprio pubblico a San Siro. I Campioni d’Italia saranno inseriti nella seconda urna e verranno abbinati con una squadra di prima fascia. 6 le possibili avversarie di Dzeko e compagni, che non potranno affrontare la Juventus (derby vietati in questa fase) ed il Real (non previsti ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021) A dieci anni di distanza dall’ultima volta, l’Inter si è qualificata per glidi finale die lunedì 13 dicembre (ore 12.00) sarà una delle 16 protagoniste del sorteggio di Nyon per il primo turno della fase finale a eliminazione diretta della massima competizione calcistica continentale per club. I nerazzurri hanno superato la fase a gironi chiudendo in seconda posizione il gruppo D (alle spalle del Real Madrid), quindi sono già certi di giocare la sfida d’andata deglidavanti al proprio pubblico a San Siro. I Campioni d’Italia saranno inseriti nella seconda urna e verranno abbinati con una squadra di prima fascia. 6 ledi Dzeko e compagni, che non potranno affrontare la Juventus (derby vietati in questa fase) ed il Real (non previsti ...

