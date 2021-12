Champions League, le possibili avversarie dell’Inter agli ottavi di finale (Di giovedì 9 dicembre 2021) Inter agli ottavi di finale della Champions League 21/22: le possibili avversarie Con il secondo posto nel girone D l’Inter si è garantita l’accesso agli ottavi di finale della Champions League. I nerazzurri sfideranno una delle squadre classificatasi prima nel proprio girone, ad esclusione del Real Madrid. Ecco le possibile avversarie dei nerazzurri: Manchester City (girone A), Liverpool (girone B), Ajax (girone C), Bayern Monaco (girone E), Manchester United (girone F) e Lille (girone G). Sorteggio lunedì 13 dicembre a partire dalle ore 12. L'articolo proviene da intermagazine. Leggi su intermagazine (Di giovedì 9 dicembre 2021) Interdidella21/22: leCon il secondo posto nel girone D l’Inter si è garantita l’accessodidella. I nerazzurri sfideranno una delle squadre classificatasi prima nel proprio girone, ad esclusione del Real Madrid. Ecco le possibiledei nerazzurri: Manchester City (girone A), Liverpool (girone B), Ajax (girone C), Bayern Monaco (girone E), Manchester United (girone F) e Lille (girone G). Sorteggio lunedì 13 dicembre a partire dalle ore 12. L'articolo proviene da intermagazine.

