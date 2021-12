Champions League | Atalanta-Villareal | l’ex Palermo Ilicic dal 1? Le formazioni

Advertising

juventusfc : E comunque, Koni de Winter è stato il più giovane calciatore della Juventus a partire titolare in un match di Champ… - EnricoTurcato : Roberto De Zerbi diventa il primo allenatore italiano della storia a non vincere nessuna delle sue prime 6 gare da… - OptaPaolo : 2 - Moise #Kean è il secondo più giovane marcatore italiano con la maglia della Juventus in Champions League (21 an… - giutiz : RT @SkyTG24: Champions League, alle 19 si recupera Atalanta-Villarreal: le formazioni ufficiali - SkyTG24 : Champions League, alle 19 si recupera Atalanta-Villarreal: le formazioni ufficiali -

Ultime Notizie dalla rete : Champions League

Oltre al recupero di Atalanta - Villareal di, si giocano oggi altre tre partite che vedono impegnate squadre italiane in lotta per qualificarsi al turno successivo: alle 18.45 c'è sia Napoli - Leicester di Europasia Cska ...1 Gli ottavi di finale di, la massima competizione europea, attendono l'ultima partecipante: quindici tra le migliori squadre del continente hanno già passato la fase a gironi, resta il sedicesimo posto da ..."Siamo contenti per il primo posto, ma agli ottavi di finale comunque non sarà facile". Così il tecnico della Juventus, Massimiliano Allegri, dopo il successo per 1-0 contro il Malmoe e il contemporan ...L'allenatore del Manchester City stravede per Leao. Dopo il grande avvio di stagione, in cui tra campionato e Champions League ha realizzato 5 reti e distribuito 3 assist, Rafael ...