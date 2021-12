Champions League 2021-2022: Atalanta-Villareal 2-3, la reazione è tardiva. Nerazzurri eliminati, spagnoli agli ottavi (Di giovedì 9 dicembre 2021) Villareal agli ottavi di Champions League ed Atalanta retrocessa in Europa League. E’ questo il verdetto del Gewiss Stadium, con gli spangoli che si impongono a Bergamo per 3-2 al termine di una sfida incredibile. Villareal avanti di tre gol, ma negli ultimi venti minuti i Nerazzurri sfiorano la clamorosa rimonta, che si infrange sul palo colpito da Muriel poco prima del recupero. Grande amarezza per la squadra di Gasperini, che aveva bisogno di una vittoria e che, invece, ora continuerà il suo cammino in Europa League dai sedicesimi di finale. E’ un inizio da incubo per l’Atalanta. Dopo tre minuti Danjuma porta avanti il Villareal, sfruttando un clamoroso errore della retroguardia ... Leggi su oasport (Di giovedì 9 dicembre 2021)diedretrocessa in Europa. E’ questo il verdetto del Gewiss Stadium, con gli spangoli che si impongono a Bergamo per 3-2 al termine di una sfida incredibile.avanti di tre gol, ma negli ultimi venti minuti isfiorano la clamorosa rimonta, che si infrange sul palo colpito da Muriel poco prima del recupero. Grande amarezza per la squadra di Gasperini, che aveva bisogno di una vittoria e che, invece, ora continuerà il suo cammino in Europadai sedicesimi di finale. E’ un inizio da incubo per l’. Dopo tre minuti Danjuma porta avanti il, sfruttando un clamoroso errore della retroguardia ...

