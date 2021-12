Champions Juve tra le teste di serie | attesa per l’Atalanta oggi alle 19

Leggi su laprimapagina

(Di giovedì 9 dicembre 2021) Laringrazia lo Zenit. Il gol segnato in pieno recupero nella sfida contro il Chelsea, regala allantus digri il primo posto nel girone. Madama così guarderà al sorteggio di lunedì con più fiducia, da testa di. L’Inter di Inzaghi affronterà una delle prime, esclusie Real Madrid. Ecco tutti i verdetti, indi Atalanta-Villarreal che designerà l’ultima qualificata agli ottavi (gara rinviata ieri per neve, si recupera questa sera19). L’Europa League si arricchisce con gli arrivi di Barcellona, Borussia Dortmund, Lipsia, Siviglia e Porto. Per la squadra di Gasperini unico risultato utile è il successo per approdare agli ottavi. In alternativa la Dea è qualificata in Europa League con qualsiasi risultato.DI ...