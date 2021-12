Champions, Atalanta-Villarreal cambia orario, si gioca oggi alle 19 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Si giocherà oggi alle 19, e non come previsto inizialmente alle 16.30, il recupero della sfida di Champions League tra Atalanta e Villarreal, partita rinviata ieri sera a causa della fitta nevicata che si è abbattuta su Bergamo. Lo comunica la società lombarda in una nota sul proprio sito. Leggi su footdata (Di giovedì 9 dicembre 2021) Si giocherà19, e non come previsto inizialmente16.30, il recupero della sfida diLeague tra, partita rinviata ieri sera a causa della fitta nevicata che si è abbattuta su Bergamo. Lo comunica la società lombarda in una nota sul proprio sito.

Advertising

SkySport : ULTIM'ORA CHAMPIONS GRUPPO F: RINVIATA ATALANTA-VILLARREAL LA PARTITA SI GIOCHERÀ DOMANI ALLE 16:30 #SkyUCL #SkySport #AtalantaVillarreal - Eurosport_IT : ?????? Tutte le qualificate agli ottavi di Champions (in attesa di Atalanta-Villarreal) ?????? #UCL | #ChampionsLeague - Corriere : Atalanta-Villarreal rinviata per neve: si giocherà domani - MontiFrancy82 : @ChampionsLeague : La Juventus ha battuto 1-0 il Malmoe chiudendo il girone al primo posto. Rinviata per neve Atala… - ultimenews24 : La partita di Champions League tra Atalanta e Villarreal è stata rinviata a domani a causa della fitta nevicata sul… -