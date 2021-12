Cava de’ Tirreni, nuova vita per la storica fontana dei delfini (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiCava de’ Tirreni (Sa) – Con la tradizionale accensione dell’albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele III, nel giorno dell’Immacolata, è stata riconsegnata alla città anche l’ottocentesca fontana dei delfini, oggetto di una profonda ristrutturazione dell’intero impianto idrico, con la sostituzione delle pompe ed il rifacimento dell’impianto elettrico. Rifatta anche l’impermeabilizzazione della vasca con l’apposizione di nuovi fari a led che consentiranno di colorare la preziosa fontana nelle più importanti occasioni celebrative. Inoltre, si è proceduto alla completa sistemazione della pavimentazione a rosa dei venti intorno alla fontana con sostituzione delle griglie e delle caditoie per favorire lo smaltimento delle acque piovane. “Era un lavoro ... Leggi su anteprima24 (Di giovedì 9 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutide’(Sa) – Con la tradizionale accensione dell’albero di Natale in piazza Vittorio Emanuele III, nel giorno dell’Immacolata, è stata riconsegnata alla città anche l’ottocentescadei, oggetto di una profonda ristrutturazione dell’intero impianto idrico, con la sostituzione delle pompe ed il rifacimento dell’impianto elettrico. Rifatta anche l’impermeabilizzazione della vasca con l’apposizione di nuovi fari a led che consentiranno di colorare la preziosanelle più importanti occasioni celebrative. Inoltre, si è proceduto alla completa sistemazione della pavimentazione a rosa dei venti intorno allacon sostituzione delle griglie e delle caditoie per favorire lo smaltimento delle acque piovane. “Era un lavoro ...

